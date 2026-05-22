Foire avicole Erstein
Foire avicole Erstein lundi 25 mai 2026.
Erstein
Foire avicole
rue du Vieux Marché Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-25 06:00:00
fin : 2026-05-25 16:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Envie de plumes, de caquètements et de belles découvertes ? L’exposition avicole d’Erstein vous invite à rencontrer des poules, canards, lapins et autres animaux à plumes et à poils venus de toute la région. Une sortie conviviale et familiale, où petits et grands en prendront plein les yeux (et les cocoricos) ! 0 .
rue du Vieux Marché Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 15 56 14 10 r.klipfel@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Foire avicole Erstein a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Erstein (Bas-Rhin)
- Spectacle Le vertige de l’envers Erstein 22 mai 2026
- Fête foraine Erstein 23 mai 2026
- Week-end gourmands Erstein 23 mai 2026
- Spectacle jeune public « Très chères petites personnes », Musée Würth France Erstein, Erstein 23 mai 2026
- Soirée de clôture de l’exposition « Curieux de Natures », Etappenstall, Erstein 23 mai 2026