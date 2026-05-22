Erstein

Foire avicole

rue du Vieux Marché Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 06:00:00

fin : 2026-05-25 16:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Envie de plumes, de caquètements et de belles découvertes ? L’exposition avicole d’Erstein vous invite à rencontrer des poules, canards, lapins et autres animaux à plumes et à poils venus de toute la région. Une sortie conviviale et familiale, où petits et grands en prendront plein les yeux (et les cocoricos) ! 0 .

rue du Vieux Marché Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 15 56 14 10 r.klipfel@gmail.com

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English :

L’événement Foire avicole Erstein a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Grand Ried