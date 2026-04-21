Foire commerciale, artisanale et agricole Stenay
Foire commerciale, artisanale et agricole Stenay vendredi 1 mai 2026.
Stenay
Foire commerciale, artisanale et agricole
Stenay Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
La réputée Foire du 1er Mai est de retour ! Grande foire commerciale, artisanale et agricole dans les rues de la ville commerçants, attractions foraines, buvette, restauration… Exposition et concours agricole et avicole. Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus ! Entrée libreTout public
.
Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 30 31
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English :
The famous May 1st Fair is back! Large-scale commercial, craft and agricultural fair in the streets of the town: traders, fairground attractions, refreshment stands, restaurants… Agricultural and poultry show and competition. Several thousand visitors expected! Free admission
L’événement Foire commerciale, artisanale et agricole Stenay a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE
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