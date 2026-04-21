Stenay

Foire commerciale, artisanale et agricole

Stenay Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

La réputée Foire du 1er Mai est de retour ! Grande foire commerciale, artisanale et agricole dans les rues de la ville commerçants, attractions foraines, buvette, restauration… Exposition et concours agricole et avicole. Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus ! Entrée libreTout public

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Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 30 31

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English :

The famous May 1st Fair is back! Large-scale commercial, craft and agricultural fair in the streets of the town: traders, fairground attractions, refreshment stands, restaurants… Agricultural and poultry show and competition. Several thousand visitors expected! Free admission

L’événement Foire commerciale, artisanale et agricole Stenay a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE