Circuit boucle de la Meuse Stenay Meuse

Au départ du quartier du port fluvial de Stenay, vous passerez devant l’église classée, la fontaine et le lavoir de Laneuville sur Meuse. A Cesse, vous passerez devant le vieux moulin à eau avant de traverser le village-rue de Luzy Saint Martin. Là, un petit détour de 2km sur votre gauche vers la forêt de Dieulet vous fera découvrir un haut lieu de bataille faisant suite au franchissement de la Meuse par les troupes allemandes en août 1914. Deux monuments commémoratifs construits par les allemands sont à voir l’un surplombe la vallée tandis que l’autre, de forme circulaire construit autour d’un chêne symbolisant la vie, se trouve en lisière de forêt. Des tables de pique-nique y sont installées.

Poursuivant votre route, la terrasse du snack du camping des Bouleaux ou l’hôtel-restaurant du Faisan Doré vous invitent. Tous deux sont lassés accueil vélo . C’est par les hauteurs d’Inor, direction Malandry, qu’une autre bataille appelée l’enfer vert d’Inor affronta encore français contre allemands, cette fois en mai 1940. Suivant une jolie route longeant la Meuse, vous apercevrez de très anciennes fermes dont une appartenu à l’abbaye d’Orval avant la Révolution. Arrivé au petit village de Pouilly installé au bord de la Meuse, vous traverserez le fleuve et le canal pour rejoindre la route de Beaumont à Stenay au niveau du lieu-dit Pont Gaudron où là encore, de violent affrontements entre allemands et armée coloniale mixte composée de la moitié de sénégalais eurent lieu en mai 1940. A Laneuville, un petit détour par le château du 18è S. pourvu d’un impressionnant colombier est à faire.

Starting from the district of the river port of Stenay, you will pass in front of the listed church, the fountain and the wash-house of Laneuville sur Meuse. In Cesse, you will pass in front of the old watermill before crossing the village street of Luzy Saint Martin. There, a small detour of 2km on your left towards the forest of Dieulet will make you discover a high place of battle following the crossing of the Meuse by the German troops in August 1914. Two memorials built by the Germans are to be seen: one overlooks the valley while the other, circular in shape built around an oak tree symbolizing life, is on the edge of the forest. Picnic tables are set up there

Continuing on your way, the terrace of the snack bar of the Camping des Bouleaux or the hotel-restaurant of the Faisan Doré invite you. Both are tired of the bike welcome . It is by the heights of Inor, in the direction of Malandry, that another battle called the green hell of Inor again confronted French against Germans, this time in May 1940. Following a pretty road along the Meuse, you will see very old farms, one of which belonged to the abbey of Orval before the Revolution. Arriving at the small village of Pouilly, on the banks of the Meuse, you will cross the river and the canal to join the road from Beaumont to Stenay at the place called Pont Gaudron where, once again, violent clashes between Germans and the mixed colonial army composed of half of Senegalese took place in May 1940. In Laneuville, a small detour to the 18th century castle with an impressive dovecote is to be made.

Ausgehend vom Flusshafenviertel in Stenay kommen Sie in Laneuville sur Meuse an der denkmalgeschützten Kirche, dem Brunnen und dem Waschhaus vorbei. In Cesse kommen Sie an der alten Wassermühle vorbei, bevor Sie das Straßendorf Luzy Saint Martin durchqueren. Dort führt Sie ein kleiner Umweg von 2 km zu Ihrer Linken in den Wald von Dieulet, wo Sie einen wichtigen Ort der Schlacht entdecken, die auf die Überquerung der Maas durch die deutschen Truppen im August 1914 folgte. Zwei von den Deutschen errichtete Gedenkstätten sind zu sehen: Eine überblickt das Tal, während die andere, kreisförmige Gedenkstätte, die um eine Eiche herum gebaut wurde, die das Leben symbolisiert, am Waldrand steht. Dort sind Picknicktische aufgestellt

Wenn Sie Ihren Weg fortsetzen, laden Sie die Terrasse der Snackbar des Campingplatzes Les Bouleaux oder das Hotel-Restaurant Le Faisan Doré ein. Beide haben das Gütesiegel Accueil vélo erhalten. Über die Anhöhen von Inor, in Richtung Malandry, fand im Mai 1940 eine weitere Schlacht statt, die als grüne Hölle von Inor bezeichnet wird und in der sich Franzosen und Deutsche gegenüberstanden. Auf einer schönen Straße entlang der Maas sehen Sie einige sehr alte Bauernhöfe, von denen einer vor der Revolution der Abtei von Orval gehörte. Im kleinen Dorf Pouilly, das am Ufer der Maas liegt, überqueren Sie den Fluss und den Kanal, um an der Stelle Pont Gaudron auf die Straße von Beaumont nach Stenay zu gelangen, wo es im Mai 1940 zu heftigen Kämpfen zwischen den Deutschen und der gemischten Kolonialarmee kam, die zur Hälfte aus Senegalesen bestand. In Laneuville lohnt sich ein Abstecher zum Schloss aus dem 18. Jahrhundert mit seinem beeindruckenden Taubenschlag.

Dalla zona del porto fluviale di Stenay, si passa davanti alla chiesa, alla fontana e al lavatoio di Laneuville sur Meuse. A Cesse, passerete davanti all’antico mulino ad acqua prima di attraversare la strada del villaggio di Luzy Saint Martin. Lì, una breve deviazione di 2 km sulla sinistra verso la foresta di Dieulet vi farà scoprire un alto sito di battaglia dopo l’attraversamento della Mosa da parte delle truppe tedesche nell’agosto 1914. Sono visibili due monumenti commemorativi costruiti dai tedeschi: uno si affaccia sulla valle, mentre l’altro, di forma circolare e costruito attorno a una quercia che simboleggia la vita, si trova ai margini del bosco. Qui sono allestiti tavoli da picnic

Proseguendo il cammino, vi invitano la terrazza dello snack bar del campeggio Bouleaux o l’hotel-ristorante del Faisan Doré. Entrambi sono stanchi del benvenuto in bicicletta . È sulle alture di Inor, in direzione di Malandry, che un’altra battaglia, chiamata l’inferno verde di Inor , contrappose nuovamente francesi e tedeschi, questa volta nel maggio 1940. Seguendo una bella strada lungo la Mosa, vedrete alcune fattorie molto antiche, una delle quali apparteneva all’abbazia di Orval prima della Rivoluzione. Arrivati al piccolo villaggio di Pouilly, sulle rive della Mosa, attraverserete il fiume e il canale per ricongiungervi alla strada che da Beaumont porta a Stenay, in un luogo chiamato Pont Gaudron dove, ancora una volta, nel maggio 1940 si verificarono violenti scontri tra i tedeschi e l’esercito coloniale misto, composto per metà da senegalesi. A Laneuville, vale la pena di fare una breve deviazione verso il castello del XVIII secolo con la sua impressionante colombaia.

Desde la zona del puerto fluvial de Stenay, pasará por la iglesia catalogada, la fuente y el lavadero de Laneuville sur Meuse. En Cesse, pasará por el antiguo molino de agua antes de cruzar la calle del pueblo de Luzy Saint Martin. Allí, un breve desvío de 2 km a la izquierda hacia el bosque de Dieulet le hará descubrir un lugar de alta batalla tras el cruce del Mosa por las tropas alemanas en agosto de 1914. Se pueden ver dos monumentos conmemorativos construidos por los alemanes: uno domina el valle, mientras que el otro, de forma circular y construido en torno a un roble que simboliza la vida, está en el borde del bosque. Aquí se instalan mesas de picnic

Siguiendo su camino, la terraza del snack bar del camping Bouleaux o el hotel-restaurante del Faisan Doré le invitan a ello. Ambos están cansados de la bienvenida a la bicicleta . Es por las alturas de Inor, en dirección a Malandry, que otra batalla llamada el infierno verde de Inor enfrentó de nuevo a franceses contra alemanes, esta vez en mayo de 1940. Siguiendo una bonita carretera a lo largo del Mosa, verá algunas granjas muy antiguas, una de las cuales pertenecía a la abadía de Orval antes de la Revolución. Al llegar al pequeño pueblo de Pouilly, a orillas del Mosa, cruzará el río y el canal para unirse a la carretera de Beaumont a Stenay en el lugar llamado Pont Gaudron , donde, una vez más, se produjeron en mayo de 1940 violentos enfrentamientos entre los alemanes y el ejército colonial mixto, compuesto en su mitad por senegaleses. En Laneuville, merece la pena desviarse brevemente hacia el castillo del siglo XVIII con su impresionante palomar.

