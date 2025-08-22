Circuit découverte de Stenay au coeur de la ville Stenay Meuse

Circuit découverte de Stenay au coeur de la ville Adultes Avec une poussette Facile

Circuit découverte de Stenay au coeur de la ville Capitainerie 55700 Stenay Meuse Grand Est

Durée : 90 Distance : 2300.0 Tarif :

Jolie petite ville de caractère, Stenay vous invite à découvrir ses multiples trésors à travers trois circuits faisant chacun environ 1h30 de balade.

Facile

http://montsetvalleesdemeuse.com/ +33 3 29 80 62 59

English :

Pretty little town with character, Stenay invites you to discover its many treasures through three circuits each about 1h30 of walk.

Deutsch :

Stenay, eine hübsche kleine Stadt mit Charakter, lädt Sie ein, ihre zahlreichen Schätze auf drei Rundgängen zu entdecken, die jeweils etwa 1,5 Stunden dauern.

Italiano :

Stenay è una graziosa cittadina di carattere che vi invita a scoprire i suoi numerosi tesori attraverso tre itinerari, ciascuno dei quali dura circa 1 ora.

Español :

Stenay es una pequeña y bonita ciudad con mucho carácter, y le invita a descubrir sus numerosos tesoros en tres rutas, cada una de las cuales dura aproximadamente una hora y media.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-09-27 par Système d’information touristique Lorrain