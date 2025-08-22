Circuit chemins de mémoire n°8 du pays de Stenay au Val Dunois Stenay Meuse

Circuit chemins de mémoire n°8 du pays de Stenay au Val Dunois Adultes Voiture

Circuit chemins de mémoire n°8 du pays de Stenay au Val Dunois 55700 Stenay Meuse Grand Est

Durée : 180 Distance : 54900.0 Tarif :

Lors de votre passage dans les villages du Pays de Stenay et au Val Dunois, rien n’indique que des combats eurent lieu dans ces havres de paix. La vallée de la Meuse regorge d’une faune, d’une flore et d’un patrimoine exceptionnels.

Toutefois, méfiez-vous de l’eau qui dort, car, au détour d’une forêt, à Brandeville, la garnison de Montmédy trouva une fin tragique le 29 août 1914.

English :

During your visit to the villages of the Pays de Stenay and the Val Dunois, there is no indication that fighting took place in these havens of peace. The Meuse valley abounds in exceptional fauna, flora and heritage.

However, beware of sleeping water, because, at the bend in the forest at Brandeville, the garrison of Montmédy came to a tragic end on August 29, 1914.

Deutsch :

Wenn Sie durch die Dörfer des Pays de Stenay und des Val Dunois fahren, deutet nichts darauf hin, dass in diesen Oasen des Friedens gekämpft wurde. Das Maastal ist reich an außergewöhnlicher Fauna, Flora und Kulturerbe.

Hüten Sie sich jedoch vor dem schlafenden Wasser, denn an der Biegung eines Waldes, in Brandeville, fand die Garnison von Montmédy am 29. August 1914 ein tragisches Ende.

Italiano :

Quando si visitano i villaggi del Pays de Stenay e della Val Dunois, non c’è alcuna traccia di combattimenti in questi luoghi tranquilli. La valle della Mosa è ricca di fauna, flora e patrimonio eccezionali.

Tuttavia, attenzione all’acqua che dorme, perché in un’ansa della foresta a Brandeville, la guarnigione di Montmédy ebbe una tragica fine il 29 agosto 1914.

Español :

Cuando se visitan los pueblos del Pays de Stenay y del Val Dunois, no hay indicios de que se hayan producido combates en estos pacíficos refugios. El valle del Mosa está lleno de una fauna, una flora y un patrimonio excepcionales.

Sin embargo, cuidado con el agua que duerme, porque en un recodo del bosque en Brandeville, la guarnición de Montmédy tuvo un final trágico el 29 de agosto de 1914.

