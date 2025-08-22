Circuit au pays de la bière Stenay Meuse

Circuit au pays de la bière Adultes Voiture Facile

La Meuse a connu un riche passé industriel dans le domaine brassicole avec 40 producteurs au milieu du 19ème siècle. A partir des années 1870, la concurrence et la fusion industrielle entraînent la fermeture de nombreux sites. Au lendemain de la Première Guerre Mondiale, seules 10 brasseries perdurent dont les plus importantes les brasseries La Meuse et de La Croix de Lorraine à Bar-le-Duc.

Aujourd’hui la Meuse compte cinq microbrasseries, dont celle de Charmoy où Alain Bonnefoy vous fera découvrir sa production.

Le Musée Européen de la Bière à Stenay, le Centre Ipoustéguy à Dun-sur-Meuse et l’église N-D de l’Assomption à Mont-devant-Sassey ponctuent aussi cette balade au cœur de la Vallée de la Meuse, dont l’immense prairie en fait un lieu privilégié pour y découvrir la faune et la flore sauvage.

http://montsetvalleesdemeuse.com/ +33 3 29 80 64 22

English :

The Meuse has had a rich industrial past in the brewing industry with 40 producers in the middle of the 19th century. From the 1870s onwards, competition and industrial mergers led to the closure of many sites. After the First World War, only 10 breweries survived, including the most important: the La Meuse and La Croix de Lorraine breweries in Bar-le-Duc.

Today the Meuse has five microbreweries, including the one in Charmoy where Alain Bonnefoy will show you his production.

The European Beer Museum in Stenay, the Ipoustéguy Centre in Dun-sur-Meuse and the N-D de l’Assomption church in Mont-devant-Sassey also punctuate this walk in the heart of the Meuse Valley, whose immense meadow makes it a privileged place to discover the wild fauna and flora.

Deutsch :

Das Departement Meuse hatte eine reiche industrielle Vergangenheit im Bereich der Brauerei, mit 40 Herstellern Mitte des 19. Ab den 1870er Jahren führten der Wettbewerb und die industrielle Fusion zur Schließung zahlreicher Standorte. Nach dem Ersten Weltkrieg bestanden nur noch 10 Brauereien fort, darunter die wichtigsten: die Brauereien La Meuse und La Croix de Lorraine in Bar-le-Duc.

Heute gibt es in der Meuse fünf Mikrobrauereien, darunter auch die in Charmoy, wo Alain Bonnefoy Ihnen seine Produktion vorstellt.

Das Europäische Biermuseum in Stenay, das Centre Ipoustéguy in Dun-sur-Meuse und die Kirche N-D de l’Assomption in Mont-devant-Sassey sind weitere Höhepunkte dieser Wanderung im Herzen des Maastals, das mit seinen riesigen Wiesen ein beliebter Ort ist, um wilde Tiere und Pflanzen zu entdecken.

Italiano :

La Mosa aveva un ricco passato industriale nell’industria della birra, con 40 produttori a metà del XIX secolo. A partire dagli anni ’70 del XIX secolo, la concorrenza e le fusioni industriali portarono alla chiusura di molti siti. Dopo la Prima Guerra Mondiale, rimasero solo 10 birrifici, i più importanti dei quali erano i birrifici La Meuse e La Croix de Lorraine a Bar-le-Duc.

Oggi la Mosa conta cinque microbirrifici, tra cui quello di Charmoy dove Alain Bonnefoy vi mostrerà la sua produzione.

Il Museo Europeo della Birra a Stenay, il Centro Ipoustéguy a Dun-sur-Meuse e la chiesa di N-D de l’Assomption a Mont-devant-Sassey punteggiano questa passeggiata nel cuore della Valle della Mosa, il cui immenso prato ne fa un luogo privilegiato per scoprire la fauna e la flora selvatiche.

Español :

El Mosa tuvo un rico pasado industrial en la industria cervecera, con 40 productores a mediados del siglo XIX. A partir de la década de 1870, la competencia y las fusiones industriales provocaron el cierre de muchos centros. Después de la Primera Guerra Mundial, sólo quedaban 10 cervecerías, las más importantes de las cuales eran las cervecerías La Meuse y La Croix de Lorraine en Bar-le-Duc.

En la actualidad, el Mosa cuenta con cinco microcervecerías, entre ellas la de Charmoy, donde Alain Bonnefoy le mostrará su producción.

El Museo Europeo de la Cerveza en Stenay, el Centro de Ipoustéguy en Dun-sur-Meuse y la iglesia de N-D de l’Assomption en Mont-devant-Sassey también jalonan este paseo en el corazón del Valle del Mosa, cuya inmensa pradera lo convierte en un lugar privilegiado para descubrir la fauna y la flora silvestres.

