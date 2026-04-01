Le Musée de la Bière fête ses 40 ans ! Musée de la bière Stenay

Stenay

Le Musée de la Bière fête ses 40 ans !

Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Ce grand rendez-vous invite petits et grands à pousser la porte du musée pour y (re)découvrir ses collections brassicoles dans une ambiance conviviale. Visites guidées, ateliers, démonstrations, concerts… Une journée festive pour en apprendre davantage sur la bière et son héritage culturel. Le musée, son jardin et la taverne vous accueillent dans un cadre idéal, propice à la flânerie, pour une multitude d’animations à vivre en famille ou entre amis.

Programme

10h30 Visite-atelier pour les enfants sur les plaques émaillées

10h30 Visite guidée le musée avant le musée avec Jonathan Rémion

11h30 Visite guidée de l’exposition temporaire 40 ans de collections par Noémie Robert

14h-18h Ateliers ludiques sur le malt par Véronique Debongnie

14h-18h Ateliers de découverte des Archives Municipales par Marine Flamion

14h-17h Concert des Thonne’s

14h Visite guidée le musée avant le musée avec Jonathan Rémion

15h Visite guidée de l’exposition temporaire 40 ans de collections par Noémie Robert

16h30 Apér’histoire De la graine au verre par le Théâtre Dest (lecture et chansons humoristiques)

Toute la journée, venez découvrir le stand des collectionneurs de capsules de bières françaises, le stand de l’Office de Tourisme Monts et Vallées de Meuse, le stand de la Ligue de Protection des Oiseaux, le jeu de piste dans le musée pour remporter un souvenir des 40 ans, l’atelier de dessin sur sous-bock et son exposition immédiate, les jeux en bois, l’exposition philatélique de timbres brassicoles, le nouveau parcours de visite sur l’application et les podcasts réalisés avec les collégiens de Montmédy et de Varennes.

Entrée libre et gratuite au Musée de la Bière.

Petite restauration sur place et grand choix de bières et softs à la Taverne.Tout public

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Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 68 78 musee.biere@meuse.fr

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English :

This major event invites young and old alike to push open the museum’s door and (re)discover its brewing collections in a convivial atmosphere. Guided tours, workshops, demonstrations, concerts? A festive day to learn more about beer and its cultural heritage. The museum, its garden and the tavern provide an ideal setting for a stroll, and a host of activities to enjoy with family and friends.

Program

10:30 Children’s workshop on enamelled plates

10:30 Guided tour of the museum before the museum with Jonathan Rémion

11:30am Guided tour of the temporary exhibition 40 years of collections by Noémie Robert

2 6 pm Fun workshops on malt with Véronique Debongnie

2pm-6pm Archives discovery workshops by Marine Flamion

2pm-5pm Concert by Les Thonne?s

2pm Guided tour of the museum before the museum with Jonathan Rémion

3pm Guided tour of the temporary exhibition 40 years of collections by Noémie Robert

4:30 pm Apér?histoire De la graine au verre by Théâtre Dest (reading and humorous songs)

All day long, come and discover the French beer capsule collectors? stand, the Monts et Vallées de Meuse Tourist Office stand, the Bird Protection League stand, the museum?s treasure hunt to win a souvenir of the 40th anniversary, the coaster drawing workshop and its immediate exhibition, the wooden games, the philatelic exhibition of brewery stamps, the new tour route on the app and the podcasts produced with Montmédy and Varennes secondary school students.

Free admission to the Musée de la Bière.

Snacks and a wide selection of beers and soft drinks at the Taverne.

L’événement Le Musée de la Bière fête ses 40 ans ! Stenay a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE