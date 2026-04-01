Le Musée de la Bière fête ses 40 ans ! Musée de la bière Stenay
Le Musée de la Bière fête ses 40 ans ! Musée de la bière Stenay dimanche 26 avril 2026.
Stenay
Le Musée de la Bière fête ses 40 ans !
Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Ce grand rendez-vous invite petits et grands à pousser la porte du musée pour y (re)découvrir ses collections brassicoles dans une ambiance conviviale. Visites guidées, ateliers, démonstrations, concerts… Une journée festive pour en apprendre davantage sur la bière et son héritage culturel. Le musée, son jardin et la taverne vous accueillent dans un cadre idéal, propice à la flânerie, pour une multitude d’animations à vivre en famille ou entre amis.
Programme
10h30 Visite-atelier pour les enfants sur les plaques émaillées
10h30 Visite guidée le musée avant le musée avec Jonathan Rémion
11h30 Visite guidée de l’exposition temporaire 40 ans de collections par Noémie Robert
14h-18h Ateliers ludiques sur le malt par Véronique Debongnie
14h-18h Ateliers de découverte des Archives Municipales par Marine Flamion
14h-17h Concert des Thonne’s
14h Visite guidée le musée avant le musée avec Jonathan Rémion
15h Visite guidée de l’exposition temporaire 40 ans de collections par Noémie Robert
16h30 Apér’histoire De la graine au verre par le Théâtre Dest (lecture et chansons humoristiques)
Toute la journée, venez découvrir le stand des collectionneurs de capsules de bières françaises, le stand de l’Office de Tourisme Monts et Vallées de Meuse, le stand de la Ligue de Protection des Oiseaux, le jeu de piste dans le musée pour remporter un souvenir des 40 ans, l’atelier de dessin sur sous-bock et son exposition immédiate, les jeux en bois, l’exposition philatélique de timbres brassicoles, le nouveau parcours de visite sur l’application et les podcasts réalisés avec les collégiens de Montmédy et de Varennes.
Entrée libre et gratuite au Musée de la Bière.
Petite restauration sur place et grand choix de bières et softs à la Taverne.Tout public
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Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 68 78 musee.biere@meuse.fr
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English :
This major event invites young and old alike to push open the museum’s door and (re)discover its brewing collections in a convivial atmosphere. Guided tours, workshops, demonstrations, concerts? A festive day to learn more about beer and its cultural heritage. The museum, its garden and the tavern provide an ideal setting for a stroll, and a host of activities to enjoy with family and friends.
Program
10:30 Children’s workshop on enamelled plates
10:30 Guided tour of the museum before the museum with Jonathan Rémion
11:30am Guided tour of the temporary exhibition 40 years of collections by Noémie Robert
2 6 pm Fun workshops on malt with Véronique Debongnie
2pm-6pm Archives discovery workshops by Marine Flamion
2pm-5pm Concert by Les Thonne?s
2pm Guided tour of the museum before the museum with Jonathan Rémion
3pm Guided tour of the temporary exhibition 40 years of collections by Noémie Robert
4:30 pm Apér?histoire De la graine au verre by Théâtre Dest (reading and humorous songs)
All day long, come and discover the French beer capsule collectors? stand, the Monts et Vallées de Meuse Tourist Office stand, the Bird Protection League stand, the museum?s treasure hunt to win a souvenir of the 40th anniversary, the coaster drawing workshop and its immediate exhibition, the wooden games, the philatelic exhibition of brewery stamps, the new tour route on the app and the podcasts produced with Montmédy and Varennes secondary school students.
Free admission to the Musée de la Bière.
Snacks and a wide selection of beers and soft drinks at the Taverne.
L’événement Le Musée de la Bière fête ses 40 ans ! Stenay a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE
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