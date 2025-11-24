Foire d’Automne 37ème édition Rémalard Rémalard en Perche

Foire d’Automne 37ème édition

Le Comité de la Foire accueillera de nombreux exposants, avec toujours l’accent sur les produits du terroir et la gastronomie. Des démonstrations culinaires et bien sûr le concours du meilleur gâteau aux fruits d’automne seront au programme.

De nombreuses animations pour petits et grands ponctueront également ce grand week-end festif, familial et gourmand !

Pratique à la salle omnisports Place Castle Cary à Rémalard le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Restauration. Entrée gratuite.

Une organisation du Comité de la Foire d’Automne. .

Rémalard Place Castle Cary Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 6 77 74 09 01 anouch2305@gmail.com

