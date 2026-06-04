Foire de la Pomme sur le thème de la Fête foraine Vimoutiers samedi 17 octobre 2026.

Vimoutiers

Foire de la Pomme sur le thème de la Fête foraine

Centre-ville et Hall du Pays d’Auge à Vimoutiers Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Exposition commerciale et artisanale, concours de tartes et gâteaux aux pommes, de pommes, de cidre AOC et de bêtes de viande, fête foraine, défilé avec chars et groupes folkloriques.

Le tout dans un esprit festif ! .

Centre-ville et Hall du Pays d’Auge à Vimoutiers Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 39 80 60 contact@vimoutiers.fr

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English : Foire de la Pomme sur le thème de la Fête foraine

L’événement Foire de la Pomme sur le thème de la Fête foraine Vimoutiers a été mis à jour le 2026-06-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault