Foire de la Saint-Caprais Craponne-sur-Arzon
Foire de la Saint-Caprais Craponne-sur-Arzon samedi 17 octobre 2026.
Craponne-sur-Arzon
Foire de la Saint-Caprais
Faubourg Constant Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 08:00:00
fin : 2026-10-17 13:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Le 3e samedi d’octobre, vivez la grande foire d’automne de Craponne, dite de la Saint-Caprais !
Entre marché gourmand, artisanat, animaux et matériel agricole, profitez d’une journée dans l’ambiance automnale du Haut-Velay.
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Faubourg Constant Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 20 03 craponnesurarzon@craponnesurarzon.fr
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English :
On the 3rd Saturday in October, experience the great autumn fair of Craponne, known as Saint-Caprais!
With its gourmet market, crafts, animals and farming equipment, this is a day to enjoy the autumn atmosphere of the Haut-Velay region.
L’événement Foire de la Saint-Caprais Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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