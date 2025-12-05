Craponne-sur-Arzon

Foire de la Saint-Caprais

Faubourg Constant Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 08:00:00

fin : 2026-10-17 13:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Le 3e samedi d’octobre, vivez la grande foire d’automne de Craponne, dite de la Saint-Caprais !

Entre marché gourmand, artisanat, animaux et matériel agricole, profitez d’une journée dans l’ambiance automnale du Haut-Velay.

.

Faubourg Constant Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 20 03 craponnesurarzon@craponnesurarzon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the 3rd Saturday in October, experience the great autumn fair of Craponne, known as Saint-Caprais!

With its gourmet market, crafts, animals and farming equipment, this is a day to enjoy the autumn atmosphere of the Haut-Velay region.

L’événement Foire de la Saint-Caprais Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay