Informations pratiques

Valréas

Foire de la Saint Dominique et Foire Vins, Terroir & Artisanat

Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Grande foire traditionnelle de la Saint Dominique sur le tour de ville ombragé artisanat, produits du terroir, vêtements, chaussures, accessoires, etc… Il y en aura pour tous les goûts au travers de très nombreux exposants !

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Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 05 92 22 commerce@mairie-valreas.fr

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English :

Large traditional Saint Dominic’s Day fair along the shaded city tour route: crafts, local products, clothing, shoes, accessories, and more. With so many exhibitors, there will be something for everyone!

L’événement Foire de la Saint Dominique et Foire Vins, Terroir & Artisanat Valréas a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes