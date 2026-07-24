Foire de la Saint Dominique et Foire Vins, Terroir & Artisanat Valréas
dimanche 2 août 2026 · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Foire de la Saint Dominique et Foire Vins, Terroir & Artisanat
Cours Victor Hugo Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Grande foire traditionnelle de la Saint Dominique sur le tour de ville ombragé artisanat, produits du terroir, vêtements, chaussures, accessoires, etc… Il y en aura pour tous les goûts au travers de très nombreux exposants !
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Cours Victor Hugo Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 05 92 22 commerce@mairie-valreas.fr
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English :
Large traditional Saint Dominic’s Day fair along the shaded city tour route: crafts, local products, clothing, shoes, accessories, and more. With so many exhibitors, there will be something for everyone!
L’événement Foire de la Saint Dominique et Foire Vins, Terroir & Artisanat Valréas a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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