Foire de la Saint-Jean Pontarlier

Foire de la Saint-Jean Pontarlier jeudi 25 juin 2026.

Foire de la Saint-Jean

Boulevard Pasteur Pontarlier Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 08:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :
2026-06-25 2026-07-09

Organisé par la Ville de Pontarlier.
Foire de la Saint Jean sur le Boulevard Pasteur
Accès libre.   .

Boulevard Pasteur Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 50  mairie.pontarlier@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire de la Saint-Jean

L’événement Foire de la Saint-Jean Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS