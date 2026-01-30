Foire de la Saint-Jean Pontarlier
Foire de la Saint-Jean Pontarlier jeudi 25 juin 2026.
Foire de la Saint-Jean
Boulevard Pasteur Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 08:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-09
Organisé par la Ville de Pontarlier.
Foire de la Saint Jean sur le Boulevard Pasteur
Accès libre. .
Boulevard Pasteur Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 50 mairie.pontarlier@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire de la Saint-Jean
L’événement Foire de la Saint-Jean Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS