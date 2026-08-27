Informations pratiques

Vouziers

Foire de l’Ascension

Vouziers Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-06

fin : 2027-05-08

Date(s) :

2027-05-06

La Foire de Vouziers revient pour 3 journées de stands et d’animations ! Spectacles, artisans locaux, restauration gourmande, espace forain…Pendant trois jours, la ville devient un véritable lieu de vie et de rencontres, mêlant spectacles, concerts, animations de rue et instants conviviaux. Un événement incontournable, pensé pour tous les publics, à partager en famille ou entre amis dans une ambiance festive et chaleureuse. Jeudi 6 mai A partir de 14h: Déambulation de l’Association Furies dans les rue de Vouziers. Théâtre La caravane Magique de la Cie A Deux Mains. Spectacle à partir de 3ans Vendredi 7 mai Théâtre La caravane Magique de la Cie A Deux Mains. Spectacle à partir de 3ans Samedi 8 mai Théâtre La caravane Magique de la Cie A Deux Mains. Spectacle à partir de 3ans Suite du programme à venir Organisé par les commerçants de Dynamic Argonne

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Vouziers 08400 Ardennes Grand Est

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English :

The Vouziers Fair is back for three days of booths and entertainment! Shows, local artisans, gourmet food, a carnival area…For three days, the town becomes a lively hub for socializing, combining shows, concerts, street performances, and moments of camaraderie. A must-see event, designed for all ages, to enjoy with family or friends in a warm and festive atmosphere. Thursday, May 6, starting at 2:00 p.m.: A street performance by the Furies Association through the streets of Vouziers. Theater: “La caravane Magique” by the A Deux Mains theater company. Show for ages 3 and up Friday, May 7 Theater: “La caravane Magique” by the A Deux Mains theater company. Show for ages 3 and up Saturday, May 8 Theater: “La Caravane Magique” by Cie A Deux Mains. Show for ages 3 and up Rest of the program to be announced Organized by the merchants of Dynamic Argonne

L’événement Foire de l’Ascension Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme