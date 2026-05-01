Foire de printemps de la Manufacture Royale Manufacture Royale La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains

Foire de printemps de la Manufacture Royale

Manufacture Royale Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

A vos pelles, terreau, jardinez !

Venez découvrir nos stands et événements vente de plantes, matériel de jardinage, produits locaux et ateliers découverte pour petits et grands.

Ressourcez-vous dans notre parc arboré !

Samedi 16 mai à 14h00 Inauguration du parcours interactif sur les Arbres Remarquables

Dimanche 17 mai à 14h00 Conférence Les mousses des Vosges par Denis Cartier bryologue au conservatoire botanique Alsace-LorraineTout public

0 .

Manufacture Royale Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 31 32 87 manufacture-royale@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Grab your shovels, potting soil and start gardening!

Come and discover our stalls and events: plant sales, gardening equipment, local products and discovery workshops for young and old.

Rejuvenate in our wooded park!

Saturday, May 16, 2:00 pm: Inauguration of the interactive trail on Remarkable Trees

Sunday May 17, 2:00 pm: Lecture on Les mousses des Vosges by Denis Cartier, bryologist at the Alsace-Lorraine botanical conservatory

L’événement Foire de printemps de la Manufacture Royale La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-07 par OT EPINAL ET SA REGION