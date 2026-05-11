Vernon

Foire de Vernon

Centre-ville Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

La Foire de Vernon réunira cette année encore des professionnels de la gastronomie et du terroir, des animations surprenantes pour petits et grands.

Cette édition s’inscrit comme un événement incontournable de la région avec une programmation de qualité et un public attendu de plus de 30 000 visiteurs. .

Centre-ville Vernon 27200 Eure Normandie foiredevernon@bookingfever.fr

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English : Foire de Vernon

L’événement Foire de Vernon Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération