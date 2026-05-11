Foire de Vernon Vernon
Foire de Vernon Vernon vendredi 5 juin 2026.
Vernon
Foire de Vernon
Centre-ville Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
La Foire de Vernon réunira cette année encore des professionnels de la gastronomie et du terroir, des animations surprenantes pour petits et grands.
Cette édition s’inscrit comme un événement incontournable de la région avec une programmation de qualité et un public attendu de plus de 30 000 visiteurs. .
Centre-ville Vernon 27200 Eure Normandie foiredevernon@bookingfever.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire de Vernon
L’événement Foire de Vernon Vernon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Exposition Amis de l’Arbre de Pierre Rue Saint-Sauveur Vernon 11 mai 2026
- Avant-première La Vénus électrique 4 Cinémas Theatre Vernon 12 mai 2026
- Musique sacrée Place Adolphe Barrette Vernon 13 mai 2026
- Jeu vidéo Médiathèque de Vernon Vernon 13 mai 2026
- Musique Autour de Chopin Espace Philippe-Auguste Vernon 13 mai 2026