Foire des potiers Parc du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye

Foire des potiers

Parc du Château 2 Rue de Bel air Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

2026-07-18

44e édition marché de potiers international réunissant plus de 70 professionnels céramistes et potiers durant 2 jours. Ateliers créatifs adultes et enfants. Restauration et buvette sur place. .

Parc du Château 2 Rue de Bel air Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 05 30 93 comitedesfetessaintsauveur89@gmail.com

