Foire des potiers Parc du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye

Foire des potiers
Parc du Château 2 Rue de Bel air Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
2026-07-18
44e édition marché de potiers international réunissant plus de 70 professionnels céramistes et potiers durant 2 jours. Ateliers créatifs adultes et enfants. Restauration et buvette sur place. .
Parc du Château 2 Rue de Bel air Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 05 30 93 comitedesfetessaintsauveur89@gmail.com
