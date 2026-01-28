Foire des Rameaux et de la Cornuelle Villebois-Lavalette

Foire des Rameaux et de la Cornuelle

Place du Champ de foire Villebois-Lavalette Charente

Début : 2026-03-29 08:30:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-29

Foire, brocante, vide-greniers avec producteurs, artisans, brocanteur… Célèbre fête locale connue pour la procession et dégustation de la Cornuelle géante.

Place du Champ de foire Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 88 31 18 contact@sudcharentetourisme.fr

English :

Fair, flea market, garage sale with producers, craftsmen, second-hand goods dealers… Famous local festival known for the procession and tasting of the giant Cornuelle.

