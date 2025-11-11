Foire du 11 novembre de la Saint Martin

Dans le Village Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Vide greniers, gastronomie, camelots, artisanat, voitures, manèges, fête foraine, jeux enfants…

Plus de 200 exposants… Des stands artisans d’art, bijoux, pierres naturelles et minéraux, décoration, maroquinerie, jouets et jeux de société, vêtements, porcelaine, matelas, chaises, vannerie, pépinière…

A déguster Fromages, miel, rôtisseries, salaisons, cannelés, macarons, spécialités réunionnaises, africaines, croustade, aligot, noix, noisettes, amandes, châtaignes, Vins AOP Côtes de Duras, huîtres Bassin d’Arcachon et Marennes, pizzas, chichi, gaufres, épicerie fine…

Restaurants ouverts pour l’occasion avec des menus et assiettes du terroir Hostellerie des Ducs, Don Camillo, Café de la paix, Chai et Rasade…

NOUVEAU expositions et vente artisanat et photos dans la salle du foirail

Journée animée par Frédéric LIGNIER .

Dans le Village Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 63 06 otsi.duras@wanadoo.fr

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L’événement Foire du 11 novembre de la Saint Martin Duras a été mis à jour le 2025-11-14 par OT du Pays de Duras CDT47