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Foire du Dauphiné Cosplay Manga Experience Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère

Foire du Dauphiné Cosplay Manga Experience Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère samedi 3 octobre 2026.

Lieu : Rue Vincent d'Indy

Adresse : Foire du Dauphiné

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 5 5 5

Romans-sur-Isère

Foire du Dauphiné Cosplay Manga Experience

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Samedi 3 oct Cosplay Manga Expérience
Une journée vitaminée à ne pas rater.
Une immersion dans l’univers manga et cosplay, avec des invités professionnels et des ateliers. Le soir, concert de Boulevard des Airs !
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Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06  romans@foire-dauphine.com

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English :

Saturday, Oct 3: Cosplay Manga Experience
A vitamin-packed day not to be missed.
Immerse yourself in the world of manga and cosplay, with professional guests and workshops. In the evening, a concert by Boulevard des Airs!

L’événement Foire du Dauphiné Cosplay Manga Experience Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme

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