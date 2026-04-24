Foire du Dauphiné Cosplay Manga Experience Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Foire du Dauphiné Cosplay Manga Experience

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Samedi 3 oct Cosplay Manga Expérience

Une journée vitaminée à ne pas rater.

Une immersion dans l’univers manga et cosplay, avec des invités professionnels et des ateliers. Le soir, concert de Boulevard des Airs !

.

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, Oct 3: Cosplay Manga Experience

A vitamin-packed day not to be missed.

Immerse yourself in the world of manga and cosplay, with professional guests and workshops. In the evening, a concert by Boulevard des Airs!

L’événement Foire du Dauphiné Cosplay Manga Experience Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme