Foire du Dauphiné Dernière chance Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère
Foire du Dauphiné Dernière chance Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère lundi 5 octobre 2026.
Romans-sur-Isère
Foire du Dauphiné Dernière chance
Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 10:30:00
fin : 2026-10-05 15:00:00
Date(s) :
2026-10-05
C’est le moment ou jamais de faire les dernières bonnes affaires !
Profitez des offres de fin de foire, des petits prix, et régalez-vous une dernière fois avec un bon repas !…
.
Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Now’s the time to grab the last of the bargains!
Take advantage of end-of-fair offers and low prices, and treat yourself one last time to a good meal!…
L’événement Foire du Dauphiné Dernière chance Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Danse Mes Ami.e.s Saison Romans Scènes Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère 29 avril 2026
- Vox atramentum par Tatiana PROBST (chant, quatuor à cordes et piano) Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 29 avril 2026
- Journée Portes Ouvertes au Lycée Terres d’Horizon Lycée Terre d’horizon Romans-sur-Isère 29 avril 2026
- Rencontre avec l’autrice Sonia DAYAN-HERZBRUN Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère 29 avril 2026
- Conférence: Les corbeaux au sommet de l’intelligence animale, pourquoi? Salon Audra Romans-sur-Isère 29 avril 2026