Foire du Dauphiné Dernière chance Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Foire du Dauphiné Dernière chance

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 10:30:00

fin : 2026-10-05 15:00:00

Date(s) :

2026-10-05

C’est le moment ou jamais de faire les dernières bonnes affaires !

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Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com

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English :

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L’événement Foire du Dauphiné Dernière chance Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme