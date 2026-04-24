Foire du Dauphiné Elles en lumière Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Foire du Dauphiné Elles en lumière

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

– pour les porteurs de la carte ERB (le porteur de la carte uniquement)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 10:30:00

fin : 2026-09-29 21:00:00

Date(s) :

2026-09-29

Mardi 29 sept Elles en lumière

Entrée gratuites pour les filles

ateliers soins et bien-être + blind test géant

Une journée dédiée au bien-être et à la solidarité, ou l’on prend soin de soi en prenant soin des autres aussi.

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Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com

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English :

Tuesday, Sept 29: Elles en lumière

Free admission for girls

care and well-being workshops + giant blind test

A day dedicated to well-being and solidarity, where we take care of ourselves by taking care of others too.

L’événement Foire du Dauphiné Elles en lumière Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme