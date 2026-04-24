Foire du Dauphiné Entreprises et réseaux Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère
Foire du Dauphiné Entreprises et réseaux Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère jeudi 1 octobre 2026.
Romans-sur-Isère
Foire du Dauphiné Entreprises et réseaux
Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
– pour les porteurs de la carte ERB (le porteur de la carte uniquement)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 10:30:00
fin : 2026-10-01 21:00:00
Date(s) :
2026-10-01
Jeudi 1 oct Entreprises et réseaux
avec le CIC, conférences, table ronde et cocktail VIP
Un temps fort pour les acteurs économiques. Un temps d’échanges, de rencontres pour créer du lien et développer le business.
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Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com
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English :
Thursday, Oct 1: Business and networks
with CIC, conferences, round table and VIP cocktail reception
A highlight for economic players. A time for exchanges and meetings to forge links and develop business.
L’événement Foire du Dauphiné Entreprises et réseaux Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme
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