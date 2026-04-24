Foire du Dauphiné Entreprises et réseaux Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Foire du Dauphiné Entreprises et réseaux

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

– pour les porteurs de la carte ERB (le porteur de la carte uniquement)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 10:30:00

fin : 2026-10-01 21:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Jeudi 1 oct Entreprises et réseaux

avec le CIC, conférences, table ronde et cocktail VIP

Un temps fort pour les acteurs économiques. Un temps d’échanges, de rencontres pour créer du lien et développer le business.

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Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com

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English :

Thursday, Oct 1: Business and networks

with CIC, conferences, round table and VIP cocktail reception

A highlight for economic players. A time for exchanges and meetings to forge links and develop business.

L’événement Foire du Dauphiné Entreprises et réseaux Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme