Foire du Dauphiné Ferme en fête Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère
Foire du Dauphiné Ferme en fête Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère dimanche 27 septembre 2026.
Romans-sur-Isère
Foire du Dauphiné Ferme en fête
Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
– les Dimanches, lundi et mercredi à partir de 18h
– pour les porteurs de la carte ERB (le porteur de la carte uniquement)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:30:00
fin : 2026-09-27 21:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Dimanche 27 sept Ferme en fête
avec le Crédit Agricole
Animations et produits locaux Jeunes Agriculteurs 26
Une journée pour revenir aux essentiels autour du terroir et des savoir-faire locaux, une belle journée à partager en famille.
.
Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sunday, Sept 27: Farm Festival
with Crédit Agricole
Entertainment and local produce Jeunes Agriculteurs 26
A day to get back to basics around local produce and know-how, a great day out to share with the whole family.
L’événement Foire du Dauphiné Ferme en fête Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Danse Mes Ami.e.s Saison Romans Scènes Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère 29 avril 2026
- Vox atramentum par Tatiana PROBST (chant, quatuor à cordes et piano) Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 29 avril 2026
- Journée Portes Ouvertes au Lycée Terres d’Horizon Lycée Terre d’horizon Romans-sur-Isère 29 avril 2026
- Rencontre avec l’autrice Sonia DAYAN-HERZBRUN Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère 29 avril 2026
- Conférence: Les corbeaux au sommet de l’intelligence animale, pourquoi? Salon Audra Romans-sur-Isère 29 avril 2026