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Foire du Dauphiné Ferme en fête Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère

Foire du Dauphiné Ferme en fête Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère dimanche 27 septembre 2026.

Lieu : Rue Vincent d'Indy

Adresse : Foire du Dauphiné

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 3 3 3 Tarif réduit – les Dimanches, lundi et mercredi à partir de 18h – pour les porteurs de la carte ERB (le porteur de la carte uniquement)

Romans-sur-Isère

Foire du Dauphiné Ferme en fête

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit
– les Dimanches, lundi et mercredi à partir de 18h
– pour les porteurs de la carte ERB (le porteur de la carte uniquement)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:30:00
fin : 2026-09-27 21:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Dimanche 27 sept Ferme en fête
avec le Crédit Agricole
Animations et produits locaux Jeunes Agriculteurs 26
Une journée pour revenir aux essentiels autour du terroir et des savoir-faire locaux, une belle journée à partager en famille.
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Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06  romans@foire-dauphine.com

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English :

Sunday, Sept 27: Farm Festival
with Crédit Agricole
Entertainment and local produce Jeunes Agriculteurs 26
A day to get back to basics around local produce and know-how, a great day out to share with the whole family.

L’événement Foire du Dauphiné Ferme en fête Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme

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