Foire du Dauphiné Ferme en fête Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Foire du Dauphiné Ferme en fête

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

– les Dimanches, lundi et mercredi à partir de 18h

– pour les porteurs de la carte ERB (le porteur de la carte uniquement)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:30:00

fin : 2026-09-27 21:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Dimanche 27 sept Ferme en fête

avec le Crédit Agricole

Animations et produits locaux Jeunes Agriculteurs 26

Une journée pour revenir aux essentiels autour du terroir et des savoir-faire locaux, une belle journée à partager en famille.

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Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com

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English :

Sunday, Sept 27: Farm Festival

with Crédit Agricole

Entertainment and local produce Jeunes Agriculteurs 26

A day to get back to basics around local produce and know-how, a great day out to share with the whole family.

L’événement Foire du Dauphiné Ferme en fête Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme