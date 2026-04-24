Foire du Dauphiné Festi’Kids Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère
Foire du Dauphiné Festi’Kids Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère mercredi 30 septembre 2026.
Romans-sur-Isère
Foire du Dauphiné Festi’Kids
Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
– les Dimanches, lundi et mercredi à partir de 18h
– pour les plus de 60 ans, le lundi 28 sept.
– pour les porteurs de la carte ERB (le porteur de la carte uniquement)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:30:00
fin : 2026-09-30 21:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Mercredi 30 sept Festi’ Kids
avec le Crédit Mutuel
Mascottes, pêche à la ligne, spectacle/boom
Le grand jour des petits festivaliers avec un clin d’œil à la tendance K-pop !
.
Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com
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English :
Wednesday, Sept 30: Festi? Kids
with Crédit Mutuel
Mascots, angling, show/boom
The big day for little festival-goers, with a nod to the K-pop trend!
L’événement Foire du Dauphiné Festi’Kids Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme
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