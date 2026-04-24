Foire du Dauphiné Festi’Kids Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Foire du Dauphiné Festi’Kids

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

– les Dimanches, lundi et mercredi à partir de 18h

– pour les plus de 60 ans, le lundi 28 sept.

– pour les porteurs de la carte ERB (le porteur de la carte uniquement)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 10:30:00

fin : 2026-09-30 21:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Mercredi 30 sept Festi’ Kids

avec le Crédit Mutuel

Mascottes, pêche à la ligne, spectacle/boom

Le grand jour des petits festivaliers avec un clin d’œil à la tendance K-pop !

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Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com

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English :

Wednesday, Sept 30: Festi? Kids

with Crédit Mutuel

Mascots, angling, show/boom

The big day for little festival-goers, with a nod to the K-pop trend!

L’événement Foire du Dauphiné Festi’Kids Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme