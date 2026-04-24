Foire du Dauphiné Mode & Style Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Foire du Dauphiné Mode & Style

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

– pour les porteurs de la carte ERB (le porteur de la carte uniquement)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Samedi 26 sept Mode & Style

Animations, concert pour une journée déchainée !

Une ouverture placée sous le signe des tendances prêt à porter, défilés, animations et des surprises pour lancer la Foire en beauté et le soir concert de Amel Bent !

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Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com

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English :

Saturday, Sept 26: Fashion & Style

Entertainment and concerts for a wild day!

A fashion opening featuring ready-to-wear trends, fashion shows, entertainment and surprises to kick off the Fair in style, with an evening concert by Amel Bent!

L’événement Foire du Dauphiné Mode & Style Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme