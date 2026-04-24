Foire du Dauphiné Nos ainés à l’honneur Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère
Foire du Dauphiné Nos ainés à l’honneur Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère lundi 28 septembre 2026.
Romans-sur-Isère
Foire du Dauphiné Nos ainés à l’honneur
Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
pour les enfants de 3 à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 10:30:00
fin : 2026-09-28 21:00:00
Date(s) :
2026-09-28
Lundi 28 sept Nos ainés à l’honneur
Entrée à 3€ pour les + de 60 ans
Musique, souvenirs de Michel Delpech et aussi un bingo pour un moment chaleureux et convivial.
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Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com
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English :
Monday, Sept 28: Our seniors in the spotlight
3? admission for over-60s
Music, memories of Michel Delpech and bingo for a warm and friendly moment.
L’événement Foire du Dauphiné Nos ainés à l’honneur Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme
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