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Foire du Dauphiné Nos ainés à l’honneur Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère

Foire du Dauphiné Nos ainés à l’honneur Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère lundi 28 septembre 2026.

Lieu : Rue Vincent d'Indy

Adresse : Foire du Dauphiné

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : lundi 28 septembre 2026

Fin : lundi 28 septembre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 1 1 1 pour les enfants de 3 à 12 ans

Romans-sur-Isère

Foire du Dauphiné Nos ainés à l’honneur

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

pour les enfants de 3 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 10:30:00
fin : 2026-09-28 21:00:00

Date(s) :
2026-09-28

Lundi 28 sept Nos ainés à l’honneur
Entrée à 3€ pour les + de 60 ans
Musique, souvenirs de Michel Delpech et aussi un bingo pour un moment chaleureux et convivial.
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Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06  romans@foire-dauphine.com

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English :

Monday, Sept 28: Our seniors in the spotlight
3? admission for over-60s
Music, memories of Michel Delpech and bingo for a warm and friendly moment.

L’événement Foire du Dauphiné Nos ainés à l’honneur Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme

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