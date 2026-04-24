Foire du Dauphiné Scène Locale Live Rue Vincent d’Indy Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Foire du Dauphiné Scène Locale Live

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:30:00

fin : 2026-10-04 21:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Dimanche 4 oct Révélations de talents

La Foire ouvre sa scène aux talents musicaux locaux pour finir sur une note festive et fédératrice.

.

Rue Vincent d’Indy Foire du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 06 romans@foire-dauphine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday, Oct 4: Talent showcase

The Fair opens its stage to local musical talent to end on a festive and unifying note.

L’événement Foire du Dauphiné Scène Locale Live Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme