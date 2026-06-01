Verdun

Foire du faubourg

Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous incontournable du mois de juin à Verdun, la Foire du Faubourg rassemble chaque année des milliers de visiteurs dans une ambiance festive et conviviale. Plus de 200 exposants commerçants, artisans et associations investissent les rues pour une journée placée sous le signe des rencontres, des découvertes et de la bonne humeur.

Un programme toujours plus festif

– Déambulation musicale

– Danses tahitiennes

– Apéro ambiance

– Concert guinguette avec A.B.S.O.L.U

– Foodtrucks et saveurs locales

– Animations enfants trampoline, structure gonflable, pêche aux canards.

Et surtout… encore plus d’exposants !Tout public

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Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22 communication@grandverdun.fr

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English :

A not-to-be-missed event in Verdun in June, the Foire du Faubourg attracts thousands of visitors every year in a festive, convivial atmosphere. Over 200 exhibitors retailers, craftsmen and associations take to the streets for a day of encounters, discoveries and good cheer.

An ever more festive program:

– Musical parade

– Tahitian dancing

– Aperitif with atmosphere

– Guinguette concert with A.B.S.O.L.U

– Foodtrucks and local flavours

– Children’s entertainment: trampoline, inflatable structure, duck fishing.

And above all? even more exhibitors!

L’événement Foire du faubourg Verdun a été mis à jour le 2026-06-02 par OT GRAND VERDUN