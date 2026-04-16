Foire du Saint Clou Parking de la Michonnette Toul

Toul

Foire du Saint Clou

Parking de la Michonnette 19B avenue du Général Bigeard Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-18

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-18

Rendez-vous pour la traditionnelle Foire du Saint Clou de Toul !

Au programme manèges, attractions pour enfants, stands de jeux, barbe à papa, churros … et feu d’artifice le samedi 25 avril à 22h30 !

Venez faire le plein de sensations, de rires et de gourmandises !

Le 22 et le 29 avril, deux mercredis à tarif réduit sur les manèges participants. Et le 1er mai, les manèges participants seront à 2€ !Tout public

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Parking de la Michonnette 19B avenue du Général Bigeard Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est contact@mairie-toul.fr

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English :

See you at the traditional Foire du Saint Clou de Toul!

On the program: merry-go-rounds, children’s attractions, games stalls, cotton candy, churros… and fireworks on Saturday April 25 at 10:30pm!

Come and fill up on sensations, laughter and treats!

On April 22 and 29, two Wednesdays with reduced rates on participating rides. And on May 1, participating rides will be 2? off!

L’événement Foire du Saint Clou Toul a été mis à jour le 2026-04-11 par MT TERRES TOULOISES