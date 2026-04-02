Strasbourg

Foire européenne

Rue Fritz Kieffer Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-04

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-04

Avec près de 500 exposants et près de 125 000 visiteurs annuels, la Foire européenne est l’un des rendez-vous incontournables de la rentrée. Populaire, festive, animée et haute en couleurs, elle est aussi le lieu des bonnes affaires ! .

Rue Fritz Kieffer Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 37 67 67

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English :

L’événement Foire européenne Strasbourg a été mis à jour le 2026-01-30 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg