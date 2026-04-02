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Foire européenne Strasbourg

Foire européenne Strasbourg vendredi 4 septembre 2026.

Adresse : Rue Fritz Kieffer

Ville : 67000 Strasbourg

Département : Bas-Rhin

Début : 2026-09-04T

Fin : 2026-09-13T

Tarif :

Strasbourg

Foire européenne

Rue Fritz Kieffer Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-04
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-04

Avec près de 500 exposants et près de 125 000 visiteurs annuels, la Foire européenne est l’un des rendez-vous incontournables de la rentrée. Populaire, festive, animée et haute en couleurs, elle est aussi le lieu des bonnes affaires !   .

Rue Fritz Kieffer Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 37 67 67 

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English :

L’événement Foire européenne Strasbourg a été mis à jour le 2026-01-30 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg

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