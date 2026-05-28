Foire Expo 2026 Concert Julien Lieb Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy

Vandœuvre-lès-Nancy

Foire Expo 2026 Concert Julien Lieb

Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:45:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La Foire Expo de Nancy célèbre sa 90e édition et promet un rendez-vous exceptionnel du 6 au 14 juin 2026 au Parc Expo de Nancy. Pendant neuf jours, cet événement incontournable du territoire invite petits et grands à vivre une expérience unique mêlant découvertes, shopping, gastronomie et divertissement.

Placement libre assis.

Après avoir atteint la finale de la Star Academy en 2024, suivi de leur tournée à guichets fermés, c’est cette fois-ci en solo que revient Julien Lieb. Julien Lieb façonne un univers sensible, sincère et raffiné, où chaque détail compte.

Sa plus grande force ? Une résilience profonde, forgée par les épreuves et sublimée par la musique. Chaque note, chaque mot qu’il écrit porte la trace de ce parcours intime, toujours à la recherche d’authenticité et d’émotion vraie.

Aujourd’hui, sa voix porte son histoire. Fort du succès de ses singles Le Jeu , déjà disque d’or, et de son hit actuel Autrement , Julien Lieb dévoile son tout premier album, Naufragé. Un premier album très attendu, qui lui vaudra le NRJ Music Awards de la Révélation Masculine francophone 2025.

Retrouvez Julien Lieb en tournée dans toute la France pour son Naufragés Tour !

Pour l’achat d’une place de spectacle, DESTINATION NANCY vous offre votre entrée à la Foire Expo pour la journée du samedi 6 juin dès 10h00.Tout public

36 .

Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 80 00

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English :

The Foire Expo de Nancy celebrates its 90th edition and promises an exceptional rendezvous from June 6 to 14, 2026 at the Parc Expo de Nancy. For nine days, this not-to-be-missed event invites young and old alike to enjoy a unique experience combining discovery, shopping, gastronomy and entertainment.

Free seating.

After reaching the finals of Star Academy in 2024, followed by a sold-out tour, Julien Lieb returns as a solo artist. Julien Lieb fashions a sensitive, sincere and refined universe, where every detail counts.

His greatest strength? A profound resilience, forged by hardship and sublimated by music. Every note, every word he writes bears the trace of this intimate journey, always in search of authenticity and true emotion.

Today, his voice carries his story. Buoyed by the success of his singles Le Jeu , already a gold record, and his current hit Autrement , Julien Lieb unveils his very first album, Naufragé. A long-awaited debut album, which earned him the NRJ Music Awards for French Male Revelation 2025.

Join Julien Lieb on tour throughout France for his Naufragés Tour !

DESTINATION NANCY will give you free admission to the Foire Expo on Saturday June 6, starting at 10:00 am.

L’événement Foire Expo 2026 Concert Julien Lieb Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-05-25 par DESTINATION NANCY