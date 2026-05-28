Foire Expo 2026 Show Années 80 Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy

Vandœuvre-lès-Nancy

Foire Expo 2026 Show Années 80

Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La Foire Expo de Nancy célèbre sa 90e édition et promet un rendez-vous exceptionnel du 6 au 14 juin 2026 au Parc Expo de Nancy. Pendant neuf jours, cet événement incontournable du territoire invite petits et grands à vivre une expérience unique mêlant découvertes, shopping, gastronomie et divertissement.

Préparez-vous à revivre la magie des années 80 avec Les Brunettes, trois chanteuses qui vous plongeront dans une ambiance festive, en interprétant les plus grands succès des icônes féminines de cette décennie emblématique.

Scène extérieure.Tout public

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Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 80 00

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English :

The Foire Expo de Nancy celebrates its 90th edition and promises an exceptional rendezvous from June 6 to 14, 2026 at the Parc Expo de Nancy. For nine days, this not-to-be-missed event invites young and old alike to enjoy a unique experience combining discovery, shopping, gastronomy and entertainment.

Get ready to relive the magic of the 80s with Les Brunettes, three singers who will plunge you into a festive atmosphere, performing the greatest hits of the female icons of this emblematic decade.

Outdoor stage.

L’événement Foire Expo 2026 Show Années 80 Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-05-25 par DESTINATION NANCY