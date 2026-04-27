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Foire exposition 3ème édition Parc des expositions Saintes

Foire exposition 3ème édition Parc des expositions Saintes vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Parc des expositions

Adresse : Cours Charles de Gaulle

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saintes

Foire exposition 3ème édition

Parc des expositions Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Venez découvrir + de 100 exposants issus de tous univers gastronomie, créateurs, camping car ,habitat, jardins, véhicules d’occasion, beauté & bien-être ,culture… et bien plus encore !
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Parc des expositions Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   saintsylvestredesaintes@gmail.com

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English :

Come and discover over 100 exhibitors from all sectors: gastronomy, designers, camping cars, housing, gardens, second-hand vehicles, beauty & well-being, culture? and much more!

L’événement Foire exposition 3ème édition Saintes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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