Foire exposition 3ème édition Parc des expositions Saintes
Foire exposition 3ème édition Parc des expositions Saintes vendredi 12 juin 2026.
Saintes
Foire exposition 3ème édition
Parc des expositions Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Venez découvrir + de 100 exposants issus de tous univers gastronomie, créateurs, camping car ,habitat, jardins, véhicules d’occasion, beauté & bien-être ,culture… et bien plus encore !
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Parc des expositions Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine saintsylvestredesaintes@gmail.com
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English :
Come and discover over 100 exhibitors from all sectors: gastronomy, designers, camping cars, housing, gardens, second-hand vehicles, beauty & well-being, culture? and much more!
L’événement Foire exposition 3ème édition Saintes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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