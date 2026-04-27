Foire exposition 3ème édition Parc des expositions Saintes

Saintes

Foire exposition 3ème édition

Parc des expositions Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Venez découvrir + de 100 exposants issus de tous univers gastronomie, créateurs, camping car ,habitat, jardins, véhicules d’occasion, beauté & bien-être ,culture… et bien plus encore !

.

Parc des expositions Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine saintsylvestredesaintes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover over 100 exhibitors from all sectors: gastronomy, designers, camping cars, housing, gardens, second-hand vehicles, beauty & well-being, culture? and much more!

L’événement Foire exposition 3ème édition Saintes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge