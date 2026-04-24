FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX, parc des expositions de bordeaux, Bordeaux

FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX 22 – 31 mai parc des expositions de bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T10:00:00+02:00 – 2026-05-22T10:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Grand rendez-vous populaire et plus grand événement commercial de Nouvelle-Aquitaine, la Foire Internationale de Bordeaux revient pour 10 jours d’expériences, d’animations et de découvertes. Près de 800 exposants et 170 000 visiteurs sont attendus.

L’OFFRE MARCHANDE :

Shopping, innovations et bonnes affaires rythmeront cette édition à travers quatre grands univers : Habitat, Art de vivre, Mobilités et Gastronomie.

Habitat rassemble toutes les solutions pour rénover, aménager et équiper son lieu de vie. Art de vivre met à l’honneur créateurs, artisans et le Pavillon International. Mobilités valorise les écomobilités, nouveauté cette année Le Salon de l’Auto de la Foire et les véhicules de loisirs. Gastronomie invite à un véritable voyage de saveurs entre producteurs et spécialités.

NEW : La Place de la Foire : un espace vivant mêlant bonnes affaires, idées cadeaux et offre gourmande portée par les producteurs de la Foire.

NEW : le Salon de l’Auto de la Foire réunira véhicules neufs et d’occasion et proposera un centre d’essai pour découvrir les modèles en conditions réelles.

NEW : Les Bulles d’enfants, deux espaces gratuits de garderie dédiés aux 3–6 ans, permettront aux parents de profiter pleinement de leur visite pendant que les plus petits participent à des ateliers adaptés et encadrés.

Au cœur de l’édition 2026, l’exposition événement «Musique ! Les légendes de la chanson française» proposera une immersion inédite dans l’univers des grandes voix de la chanson française.

LES EVENEMENTS DANS L’EVENEMENT :

La Foire vibrera également au rythme du Bordeaux GeekFest (23 & 24 mai), du Salon de l’Agriculture Nouvelle-Aquitaine (22 au 28 mai), de la RoboCup Junior (30 & 31 mai), du Village des Sports (22 au 31 mai) et de la Color Run (31 mai), grande course colorée et engagée à vivre en famille ou entre amis.

LES NOCTURNES :

Les 22, 27 et 29 mai, trois nocturnes festives viendront prolonger l’expérience avec concerts live, blind tests, animations musicales et une ambiance conviviale dans tout le Parc des Expositions, pour découvrir la Foire autrement jusqu’à la nuit tombée.

Plus d’informations et billetterie sur www.foiredebordeaux.com

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Du 22 au 31 mai 2026 – Parc des Expositions de Bordeaux foire famille