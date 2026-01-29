Foire Internationale de Metz METZ EXPO Metz

Foire Internationale de Metz

METZ EXPO 1 rue de la Grange aux Bois Metz Moselle

Tarif :

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : Lundi Vendredi 2026-09-25 10:00:00

fin : 2026-10-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26 2026-10-02 2026-10-05

La FIM a marqué des générations entières qui, année après année, ont contribué à installer le caractère incontournable de l’événement.

Créée en 1928, le succès qui lui est réservé depuis si longtemps a permis d’inscrire ce rendez-vous dans les habitudes de la population, jusqu’à faire partie intégrante de la culture régionale.Cette année, la Foire Internationale de Metz célèbre sa 91ème édition ! Une foire commerciale et gourmande !

Foire de tradition, la FIM proposera une nouvelle fois cette année, une offre commerciale principalement tournée vers l’habitat. Chacun pourra déambuler à travers les quelques 550 stands répartis sur les 44 000 m² de halls, de chapiteaux et du plein air. Au total, 25 secteurs référencés (ameublement, décoration, arts ménagers, jardin…) et plus de 2000 marques agrémenteront la visite..

Le thème en 2026 Cap vers la Polynésie.

La 4ème édition de Nos Orchestres ont du Talent ! Un pavillon allemand, le village des automates, l’excellence des métiers (les corporations au cœur de la FIM, les influenceurs gastronomiques à la Foire), des rendez-vous économiques, le tour de nos provincesTout public

METZ EXPO 1 rue de la Grange aux Bois Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 55 66 00

English :

The FIM has left its mark on entire generations who, year after year, have contributed to making the event a must-see event.

Founded in 1928, the event’s long-standing success has made it an integral part of regional culture. This year, the Foire Internationale de Metz celebrates its 91st edition! A gourmet trade fair!

A traditional trade fair, this year’s FIM will once again feature a range of products mainly focused on the home. Visitors will be able to stroll through some 550 stands spread over 44,000 m² of halls, marquees and open-air areas. A total of 25 referenced sectors (furnishings, decoration, household arts, gardening, etc.) and more than 2,000 brands will enhance your visit…

The theme for 2026: Polynesia.

The 4th edition of Nos Orchestres ont du Talent! A German pavilion, a village of automata, excellence in the trades (guilds at the heart of the FIM, gastronomic influencers at the Fair), economic events, a tour of our provinces..

