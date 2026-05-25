Mulhouse

Foire Kermesse

120 rue Lefèbvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-08-16 23:59:00

Date(s) :

2026-07-25

Manèges à sensations, train fantôme, stands de peluches, de tir et autres attractions vous attendent, sans oublier les multiples stands de gourmandises pour enchanter petits et grands.

Manèges à sensations, train fantôme, stands de peluches, de tir et autres attractions vous attendent, sans oublier les multiples stands de gourmandises pour enchanter petits et grands. Le début et la fin de l’événement sont marqués par un magnifique feu d’artifice. .

120 rue Lefèbvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 80 00 Foire-kermesse@mulhouse.fr

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English :

Sensational rides, ghost train, stuffed animal stands, shooting and other attractions await you, not forgetting the many food stalls to enchant young and old.

L’événement Foire Kermesse Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace