Foire nationale Verdun expo Meuse Verdun
mercredi 9 septembre 2026 · Verdun
Informations pratiques
Verdun
Foire nationale Verdun expo Meuse
Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-09
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-09
Avec près de 400 exposants, venant de la France entière, la Foire Nationale de Verdun reste la plus importante manifestation du département de la Meuse.
La Foire Nationale de Verdun, c’est le gage d’une manifestation dynamique et festive de qualité pour un rendez-vous annuel familial avec de nombreuses animations, des concerts, des spectacles, etc.
Des espaces de restauration et un espace gastronomie et terroir sont à votre disposition.Tout public
10 .
Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 29 29 verdunexpo@wanadoo.fr
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English :
With nearly 400 exhibitors from all over France, the Verdun National Fair remains the largest event in the Meuse department.
The Verdun National Fair guarantees a dynamic, festive, and high-quality event—an annual family gathering featuring numerous activities, concerts, shows, and more.
Food courts and an area dedicated to local cuisine and specialties are available for your enjoyment.
L’événement Foire nationale Verdun expo Meuse Verdun a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME GRAND VERDUN
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