Visite guidée ou audioguidée de la fabrique de dragées, Entreprise Dragées Braquier, Verdun

Informations pratiques

Visite guidée ou audioguidée de la fabrique de dragées 18 – 20 septembre Entreprise Dragées Braquier Meuse

Pour les groupes de +10/15 personnes, veuillez nous contacter pour réserver un créneau horaire pour la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la fabrication artisanale des célèbres Dragées de Verdun !

Nous vous proposons de visiter notre usine gratuitement, 365 jours par an !

La visite se fait par audio-guide (hors groupe de +15 personnes), elle dure environ 35 minutes.

Entreprise Dragées Braquier 50 rue du fort de Vaux, 51100 Verdun Verdun 55100 Meuse Grand Est 03 29 84 30 00 http://www.dragees-braquier.fr/ Fabrique de dragées labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.

L’usine de dragées Braquier produit la spécialité de Verdun depuis 1783 et perpétue un savoir-faire artisanal. Messieurs Léon Braquier et Édouard Boivin déplacent l’entreprise et achètent, dès l’armistice de 1871, le château de Coulmier, ancienne villégiature des évêques de Verdun, où ils établissent une vaste usine. Détruite lors de la bataille de Verdun en 1916, l’usine fut ensuite reconstruite et modernisée. Parking voitures + bus.

Découvrez la fabrication artisanale des célèbres Dragées de Verdun !