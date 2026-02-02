La béholle 2026 Trail, Rando vélo & marche Verdun
La béholle 2026 Trail, Rando vélo & marche Verdun samedi 5 septembre 2026.
La béholle 2026 Trail, Rando vélo & marche
Aérodrome du Rozelier Verdun Meuse
Début : Samedi Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-05
RANDOVTT/ MARCHE
6 distances pour le VTT, 15 km 25 km 40 km 55 km 70 km 85 km , de la sortie familiale de 15 kilomètres à la sortie très sportive de 85 km, vous découvrirez des singles techniques et physiques sur les champs de bataille de Verdun !!
3 parcours marche, 10/15 ou 20 kilomètres
2 parcours Gravel de 65 et 110 km
3 parcours de route 60, 90 et 120 km
TRAIL
2 Trails chronométrés, 10 ou 20 kilomètres.
Venez parcourir nos tranchées au départ de l’aérodrome du Rozelier. Circuits Louvetaux de 1 et 3 km
ANIMATIONS
Tombola
Circuit BMX pour les enfants
Village d’exposants
RestaurationTout public
Aérodrome du Rozelier Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 38 32 16 91
English :
RANDOVTT/ WALKING
6 distances for mountain biking, 15 km 25 km 40 km 55 km 70 km 85 km, from the family outing of 15 kilometers to the very sporty outing of 85 km, you will discover technical and physical singles on the battlefields of Verdun!
3 walking routes, 10/15 or 20 km
2 Gravel courses, 65 and 110 km
3 road courses, 60, 90 and 120 km
TRAIL
2 timed trails, 10 or 20 kilometers.
Come and explore our trenches, starting from Le Rozelier airfield. 1 and 3 km Louvetaux circuits
ANIMATIONS
Tombola
BMX circuit for kids
Exhibitors’ village
Catering
