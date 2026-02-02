La béholle 2026 Trail, Rando vélo & marche Verdun

La béholle 2026 Trail, Rando vélo & marche

Aérodrome du Rozelier Verdun Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

RANDOVTT/ MARCHE

6 distances pour le VTT, 15 km 25 km 40 km 55 km 70 km 85 km , de la sortie familiale de 15 kilomètres à la sortie très sportive de 85 km, vous découvrirez des singles techniques et physiques sur les champs de bataille de Verdun !!

3 parcours marche, 10/15 ou 20 kilomètres

2 parcours Gravel de 65 et 110 km

3 parcours de route 60, 90 et 120 km

TRAIL

2 Trails chronométrés, 10 ou 20 kilomètres.

Venez parcourir nos tranchées au départ de l’aérodrome du Rozelier. Circuits Louvetaux de 1 et 3 km

ANIMATIONS

Tombola

Circuit BMX pour les enfants

Village d’exposants

RestaurationTout public

Aérodrome du Rozelier Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 6 38 32 16 91

English :

RANDOVTT/ WALKING

6 distances for mountain biking, 15 km 25 km 40 km 55 km 70 km 85 km, from the family outing of 15 kilometers to the very sporty outing of 85 km, you will discover technical and physical singles on the battlefields of Verdun!

3 walking routes, 10/15 or 20 km

2 Gravel courses, 65 and 110 km

3 road courses, 60, 90 and 120 km

TRAIL

2 timed trails, 10 or 20 kilometers.

Come and explore our trenches, starting from Le Rozelier airfield. 1 and 3 km Louvetaux circuits

ANIMATIONS

Tombola

BMX circuit for kids

Exhibitors’ village

Catering

