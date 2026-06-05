Les Flâneries Alex Toucourt Pop Folk Parc Japiot Verdun

Verdun

Les Flâneries Alex Toucourt Pop Folk

Parc Japiot 1B Av. Général Mangin Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 15:30:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Alex toucourt

Pop Folk

Alex Toucourt est un auteur-compositeur-interprète lorrain au style authentique et moderne. Guitariste autodidacte dès l’âge de 8 ans, il développe progressivement un univers musical personnel mêlant pop et folk acoustique. Révélé au grand public avec son premier album Studiorange en 2010, il confirme son talent avec Mémoire d’Éléphant Rose (2013) puis Le Fruit du Bazar (2021), réalisé par Dominique Ledudal. Ses chansons se distinguent par des mélodies accrocheuses, des arrangements soignés et des textes sensibles, notamment à travers sa collaboration avec J.P. Nataf sur le titre À Demi-Mot.

Lien d’écoute https://www.youtube.com/@Alex_ToucourtTout public

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Parc Japiot 1B Av. Général Mangin Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 83 44 22

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English :

Alex toucourt

Pop Folk

Alex Toucourt is a singer-songwriter from Lorraine with an authentic, modern style. A self-taught guitarist from the age of 8, he gradually developed a personal musical universe blending pop and acoustic folk. Revealed to the public with his debut album Studiorange in 2010, he confirmed his talent with Mémoire d?Éléphant Rose (2013) and Le Fruit du Bazar (2021), produced by Dominique Ledudal. His songs are distinguished by catchy melodies, meticulous arrangements and sensitive lyrics, notably through his collaboration with J.P. Nataf on the track À Demi-Mot.

Listening link: https://www.youtube.com/@Alex_Toucourt

L’événement Les Flâneries Alex Toucourt Pop Folk Verdun a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GRAND VERDUN