Foire Souillarde Beaulieu-lès-Loches
Foire Souillarde Beaulieu-lès-Loches samedi 10 octobre 2026.
Foire Souillarde
Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 08:00:00
fin : 2026-10-10 16:00:00
Date(s) :
2026-10-10
La Foire Souillarde revient pour sa 1021ème édition ! Une grande brocante, un marché d’artisans, des animations, une brocante de livres. Un ensemble festif et convivial.
Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 94 94
English : Souillarde Fair
The Foire Souillarde returns for its 1020th edition! A huge flea market, a craftsmen’s market, entertainment and a book fair. A festive and convivial event.
