Foire Souillarde

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 08:00:00

fin : 2026-10-10 16:00:00

Date(s) :

2026-10-10

La Foire Souillarde revient pour sa 1021ème édition ! Une grande brocante, un marché d’artisans, des animations, une brocante de livres. Un ensemble festif et convivial.

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 94 94

English : Souillarde Fair

The Foire Souillarde returns for its 1020th edition! A huge flea market, a craftsmen’s market, entertainment and a book fair. A festive and convivial event.

L’événement Foire Souillarde Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-01-30 par ADT 37