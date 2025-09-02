FOLIE-DOUCE : AU COEUR DE NOS EMOTIONS Carré Sam Boulogne-sur-Mer
FOLIE-DOUCE : AU COEUR DE NOS EMOTIONS Carré Sam Boulogne-sur-Mer samedi 6 juin 2026.
Gratuit – Réservation à partir du 05 mai – A la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny au 03.21.87.37.15 – Apéritif offert – A p. de 12 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T12:00:00 – 2026-06-06T13:00:00
Fin : 2026-06-06T12:00:00 – 2026-06-06T13:00:00
– Conférence décalée et dégustation d’oeuvres à l’apéro
Colère, frissons, larmes et éclats de rire… L’art fait battre nos cœurs depuis des siècles.
À travers une sélection de chefs-d’œuvre, cette conférence décalée vous invite à explorer les émotions dans l’histoire de l’art.
Une plongée sensible, drôle et surprenante au plus près de ce que l’art nous fait.
INFOS ET BILLETTERIE :
Billetterie en ligne
Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel : 03.21.87.37.15
Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
MUSEE NUMERIQUE // CONFERENCE DECALEE