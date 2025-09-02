FOLIE-DOUCE : AU COEUR DE NOS EMOTIONS Carré Sam Boulogne-sur-Mer

FOLIE-DOUCE : AU COEUR DE NOS EMOTIONS Samedi 6 juin 2026, 12h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation à partir du 05 mai – A la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny au 03.21.87.37.15 – Apéritif offert – A p. de 12 ans

– Conférence décalée et dégustation d’oeuvres à l’apéro

Colère, frissons, larmes et éclats de rire… L’art fait battre nos cœurs depuis des siècles.

À travers une sélection de chefs-d’œuvre, cette conférence décalée vous invite à explorer les émotions dans l’histoire de l’art.

Une plongée sensible, drôle et surprenante au plus près de ce que l’art nous fait.

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

MUSEE NUMERIQUE // CONFERENCE DECALEE