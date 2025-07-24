Folie douce « Au cœur de nos émotions » Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

Folie douce « Au cœur de nos émotions » Saison Culturelle Carré Sam

place d'Argentine Boulogne-sur-Mer

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

2026-06-06

MUSEE NUMERIQUE // CONFERENCE DECALEE

– Conférence décalée et dégustation d’oeuvres à l’apéro

Colère, frissons, larmes et éclats de rire… L’art fait battre nos cœurs depuis des siècles.

À travers une sélection de chefs-d’œuvre, cette conférence décalée vous invite à explorer les émotions dans l’histoire de l’art.

Une plongée sensible, drôle et surprenante au plus près de ce que l’art nous fait.

RESERVATION CONSEILLEE

Gratuit Réservation à partir du 05 mai A la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny au 03.21.87.37.15 Apéritif offert A p. de 12 ans

A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel 03.21.87.37.15

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d'Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

