Folie douce « Au cœur de nos émotions » Saison Culturelle Carré Sam
place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
MUSEE NUMERIQUE // CONFERENCE DECALEE
– Conférence décalée et dégustation d’oeuvres à l’apéro
Colère, frissons, larmes et éclats de rire… L’art fait battre nos cœurs depuis des siècles.
À travers une sélection de chefs-d’œuvre, cette conférence décalée vous invite à explorer les émotions dans l’histoire de l’art.
Une plongée sensible, drôle et surprenante au plus près de ce que l’art nous fait.
RESERVATION CONSEILLEE
Gratuit Réservation à partir du 05 mai A la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny au 03.21.87.37.15 Apéritif offert A p. de 12 ans
A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY
rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer
Tel 03.21.87.37.15
Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .
place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15
