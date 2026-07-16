Folie Douce « BOULOGNE 70 », Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Folie Douce « BOULOGNE 70 » Samedi 3 octobre, 12h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Gratuit – Assis – Boissons / grignotage offerts / Réservation conseillée – En ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T12:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T12:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00

Projection dans la grande salle en mode cinéma avec les Archives municipales qui vous invitent à un voyage dans un temps : les années 1970 !

Partez à la redécouverte de la ville, de ses transformations urbaines, de son industrie et de son tourisme alors essentiellement tourné vers la clientèle britannique.

À travers deux courts-métrages de la Chambre de Commerce et d’Industrie – Il était une fois la Côte d’Opale et Visage industriel du Boulonnais, c’est tout un territoire qui se révèle, entre mémoire et mutations.

Cette projection conviviale sera suivie d’un temps de papotage et dégustation, histoire d’échanger et de se remémorer le Boulogne des années soixante-dix.

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Réservation conseillée.

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Dans le cadre de l’exposition Boulogne 70’s visible aux Archives municipales (11, rue de Bertinghen) dès octobre 2026

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Conférence décalée – En partenariat avec les Archives Municipales

Archives Municipales