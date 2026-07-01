Folie Douce « DU CIRQUE DANS L’ART », Carré Sam, Boulogne-sur-Mer
samedi 5 juin 2027 · Carré Sam · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Folie Douce « DU CIRQUE DANS L’ART » Samedi 5 juin 2027, 12h00 Carré Sam Pas-de-Calais
Gratuit – A partir de 12 ans – Assis – Boissons / grignotage offerts / sur réservation à partir du 09 mars – En ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-05T12:00:00+02:00 – 2027-06-05T13:00:00+02:00
Fin : 2027-06-05T12:00:00+02:00 – 2027-06-05T13:00:00+02:00
Découvrez l’histoire du cirque avec le musée numérique Micro-Folie et cette conférence décalée, de ses origines à ses formes contemporaines.
Du théâtre équestre aux grands cirques modernes, vous découvrirez l’évolution d’un art total où se mêlent prouesses et imagination. Acrobates, funambules, voltigeurs et clowns, d’abord simples amuseurs devenus véritables vedettes, ont façonné un univers où le corps défie la gravité.
Entre jonglage, dressage, illusion et prise de risque, le cirque est aussi un art du danger et de l’émotion. Des pistes fixes aux chapiteaux itinérants, il n’a cessé de se transformer pour aller à la rencontre de tous les publics.
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Gratuit sur réservation à partir du 09 mars.
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Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Conférence décalée
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