Folie Douce « L’ART D’EN MANGER « , Carré Sam, Boulogne-sur-Mer
samedi 5 juin 2027 · Carré Sam · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Folie Douce « L’ART D’EN MANGER » Samedi 5 juin 2027, 12h00 Carré Sam Pas-de-Calais
Gratuit – A partir de 12 ans – Assis – Boissons / grignotage offerts / sur réservation à partir du 4 mai – En ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-05T12:00:00+02:00 – 2027-06-05T13:00:00+02:00
Fin : 2027-06-05T12:00:00+02:00 – 2027-06-05T13:00:00+02:00
En ce jour de la Fête du travail, le musée numérique Micro-Folie vous invite à redécouvrir des métiers disparus ou en voie de disparition.
Peintures, photographies, lieux, anciennes machines et objets emblématiques – comme les hauts fourneaux ou la lampe de mineur – témoignent d’un monde du travail en profonde transformation. Des ateliers aux usines, des mines aux savoir-faire artisanaux, les artistes et photographes ont fixé ces gestes et ces visages aujourd’hui en partie effacés.
Cette conférence décalée est aussi l’occasion d’interroger la mémoirouvrière, de se questionner sur la valeur du travail et sur ce que ces métiers racontent de notre histoire collective.
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Gratuit sur réservation à partir du 04 mai.
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Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Conférence décalée
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