Folie Douce « PAR LE TROU DE LA SERRURE », Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Folie Douce « PAR LE TROU DE LA SERRURE » Samedi 5 décembre, 12h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Gratuit – A partir de 12 ans – Assis – Boissons / grignotage offerts / Gratuit sur Réservation à partir du 10 nov.. – En ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T12:00:00+01:00 – 2026-12-05T13:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T12:00:00+01:00 – 2026-12-05T13:00:00+01:00

Et si les œuvres d’art nous permettaient d’entrer discrètement dans l’intimité des autres ? Avec « Par le trou de la serrure : scènes intimes », le musée numérique Micro-Folie vous invite à explorer la vie quotidienne à travers des peintures et photographies pleines de détails, de secrets et d’émotions. Chambres, salons, lits clos, écritoires, objets du quotidien et petits gestes familiers deviennent les témoins silencieux d’une époque et d’un mode de vie.

Entre scènes de famille, instants suspendus et regards volés, cette conférence décalée propose une plongée sensible dans l’histoire des intérieurs et de l’intime à travers l’art.

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Réservation conseillée à partir du 10 nov.

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Conférence décalée