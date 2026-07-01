Folie Douce « PORTRAITS DE FEMMES », Carré Sam, Boulogne-sur-Mer
samedi 6 mars 2027 · Carré Sam · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Folie Douce « PORTRAITS DE FEMMES » Samedi 6 mars 2027, 12h00 Carré Sam Pas-de-Calais
Gratuit – A partir de 12 ans – Assis – Boissons / grignotage offerts / sur réservation à partir du 09 fév. – En ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-06T12:00:00+01:00 – 2027-03-06T13:00:00+01:00
Fin : 2027-03-06T12:00:00+01:00 – 2027-03-06T13:00:00+01:00
Le musée numérique Micro-Folie vous propose avec cette conférence décalée, de tracer les portraits de femmes artistes qui ont marqué l’histoire de l’art par leur regard singulier et leur engagement. De Dora Maar à Tamara de Lempicka, en passant par Annette Messager ou les performances d’ORLAN, ces créatrices interrogent le corps, l’identité et la place des femmes dans l’art.
Entre photographie, peinture et art contemporain, leurs œuvres dessinent des visions puissantes, libres et parfois provocantes. Une exploration vivante pour comprendre comment ces artistes ont transformé leur vie en œuvre et leur œuvre en manifeste.
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Gratuit sur réservation à partir du 09 fév.
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Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Conférence décalée // DRÔLES DE RENDEZ-VOUS
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