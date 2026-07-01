Folie Douce « VERMEER ET SES SECRETS », Carré Sam, Boulogne-sur-Mer
samedi 7 novembre 2026 · Carré Sam · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Folie Douce « VERMEER ET SES SECRETS » Samedi 7 novembre, 12h00 Carré Sam Pas-de-Calais
Gratuit – A partir de 12 ans – Assis – Boissons / grignotage offerts / Gratuit sur réservation à partir du 6 oct. – En ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny – Tel : 03.21.87.37.15 – Du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T12:00:00+01:00 – 2026-11-07T13:00:00+01:00
Fin : 2026-11-07T12:00:00+01:00 – 2026-11-07T13:00:00+01:00
Plongez dans l’univers fascinant de Johannes Vermeer à travers une conférence décalée proposée par le musée numérique Micro-Folie.
Entre mystères, illusions d’optique, symboles cachés et anecdotes surprenantes, découvrez les secrets des célèbres tableaux du maître hollandais. Qui étaient réellement ses modèles ? Comment obtenait-il cette lumière si particulière ? Et pourquoi ses œuvres continuent-elles de nous intriguer aujourd’hui ?
Une exploration accessible et vivante pour regarder autrement les chefs-d’œuvre de Vermeer et percer les énigmes d’un peintre aussi discret que fascinant.
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Réservation conseillée.
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Dans le cadre du bicentenaire de la photo 2026/27
Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Conférence décalée
Archives Municipales
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