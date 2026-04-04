FOLIE’S LA CARTONNERIE Reims
FOLIE’S LA CARTONNERIE Reims mercredi 9 décembre 2026.
FOLIE’S Début : 2026-12-09 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51
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